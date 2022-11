Scooteri ninamees Baxxter: mul on hea meel, et meid tunnustati lõpuks ka päris kontserdibändina

„Mäletan 1990-ndatest, kuidas rokibändid kaebasid, et nüüd tehakse muusikat ainult arvutitega. Ma ei oodanud seda. Alguses oli see ju underground-muusika. Käisin underground-klubides reividel. Aga mõne aja pärast sai sellest kommertsmuusika. Scooteriga oleme alati jätkanud. Mul on väga hea meel, et meid tunnustati lõpuks ka päris kontserdibändina,“ rääkis Baxxter.