Teletäht Eda-Liis Kann käib rinnabeebiga uhketel seltskonnaüritustel: kui vaja, toidan teda sealsamas

Eda-Liis Kannu (43) ja tema arhitektist abikaasa Haldo Oravase (62) perre sündis 9. septembril tütar Liisabel. Võiks arvata, et vanemad võtavad aja maha ja naudivad kodusolemist, kuid Eda-Liis oli peagi ekraanil tagasi. Telesaatejuht proovis jääda koju, kuid tundis peagi, et on muutumas „tolmulapiks“ ehk kellekski, kes küürib, teeb süüa ja näägutab. Ta on veendunud, et tööelu ei tasu pausile panna, kui on energiat ja soovi tööd teha.