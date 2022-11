FOTO | Avaldati esimene pilt tugevaid põletushaavu saanud Jay Lenost

Kokku veetis Leno haiglas 10 päeva ning arstide sõnul on mehel põletushaavad nii näol, rinnal kui kätel. Ka avalikustatud pildilt on näha, et tegemist on küllaltki ulatuslike haavadega, mida on silmnähtavalt näha. Põletus- ja kosmeetikakirurg dr Peter Grossman ütles meediale, et on optimistlik, et endine „Tonight Show“ saatejuht paraneb täielikult.