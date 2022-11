Epp Kärsin meeste unistustest: te oleksite kodus, mitte ei käiks külapeal oma seksuaalseid ihasid rahuldamas

„Ma näen neid katkiseid naisi, kes tulevad minu koolitustele. Nendel on olnud noorpõlves selline kogemus, et talle on meeldinud keegi noormees, ta on olnudki temaga intiimselt väga lähedane ja vahekorras. Pärast on see noormees rääkinud kõigile, et see neiu on lits,“ alustas Kärsin teemat.

Epp sõnas, et pärast on need jutud jõudnud selle tüdrukuni tagasi. „Ta on täna üle 50-aastane ja on endiselt katki. Kuradi pärast mehed ise on nii palju naisi ära lõhkunud. Naistele võivad naudingud täpselt samamoodi meeldida nagu meestelegi.“

Kärsin sõnas, et mehed ei unista seksist nunnaga. „Te unistate naisest, kes on vaba, julge, voolav ja inspireeriv. Kes tuleb teie mängulusti ja ihadega kaasa. Kes ütlebki, et jaa, täna seome kinni, täna sa annad mulle piitsa, täna me teeme rollimänge, te mehed oleksite kodus selle naisega kogu aeg, mitte te ei käiks külapeal oma seksuaalseid ihasid rahuldamas.“