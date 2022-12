„Kõik etapid elus on läbi ja üle elatud ning kinnisvara kuulub pere juurde. Kui tunneme, et tuleb liikuda, oleme edasi läinud. Me ei klammerdu vana külge, kiindume uutesse valikutesse,“ ütleb teenekas tantsupedagoog Merle Klandorf, kes on koos abikaasa Kallega loonud koguni seitse korda oma kodu.