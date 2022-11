Jälle lahus! Modell Kendall Jenner läks taas oma korvpallurist kallimast lahku

Tänavu suvel ehk pärast kaks aastat kestnud suhet otsustas paar aga lahku minna. Tollal soovisid nad eraldi jõuda otsuseni, kas ühine tulevik on see, mis nemad soovivad. Samuti võtsid nad aja maja, et iseendale keskenduda. „Nad taipasid, et neil on kaks täiesti erinevat elustiili,“ teadis asjaga kursis olev allikas juunis E! Newsile rääkida.