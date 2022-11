Eurovisionil viiakse läbi suured muutused: žürii võim väheneb, terve maailm saab kaasa lüüa

Liverpoolis aset leidval lauluvõistlusel saavad poolfinaalides hääletada ainult televaatajad ning rahvusvahelisi žüriisid enam ei kaasata. Tegemist on esimest korda alates 2009. aastast, kui sellist süsteemi kasutatakse. Finaalis otsustatakse võitja ikkagi varasema skeemi järgi ehk žüriil ja rahval on sama palju otsustusõigust.

Uus süsteem on kindlasti halb uudis nendele riikidele, kes peamiselt peavadki lootma muusikatööstuse ekspertide poolt antavatele hääletele ehk žüriile. Võib ennustada, et Liverpoolis näeme palju rohkem esitusi, mis on mõeldud just televaatajate silmale ning enam ei proovita kvaliteetse muusikaga võita žürii südameid. Fänniportaali Wiwibloggsi kommentaariumis on toodud näiteks ka Eesti 2017. aasta eurolugu „Verona“, mis oleks uuest süsteemist palju kasu lõiganud.