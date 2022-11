Räppar Genka poliitikasse ei kipu: minusuguseid pseudointelligentseid inimesi ei ole sinna vaja

Saates rääkis Hunt, et oli kord survestanud Genkat poliitikasse minema ja uuris saates, miks muusik on otsustanud, et see valdkond pole tema jaoks. „Poliitikas peab ikkagi, seda on praegu eriti näha, et sa pead oskama diplomaatiat natukene. Siis ma mõtlesin, et peaks ikkagi minema ja käsi rusikas lauale lööma. Praegu me näeme, mis toimub poliitikas - kui sa ei ole diplomaat ja ei suuda läbirääkimistelaua taga ikkagi normaalseks inimeseks jääda, mis siis juhtub? Siis läheb laadaks ära,“ sõnas Henry Kõrvits podcastis.