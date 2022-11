Antti ja Eric Kammiste oma ärevushäirest: raske on hingata, vererõhk tõuseb ja tunned, et saad kohe infarkti...

Antti Kammiste, kes sel reedel tähistab oma 56. sünnipäeva, on lavadel rohkem ja vähem tuntud ansamblite koosseisudes üles astunud enam kui kolm aastakümmet. Tee laiema publiku südametesse on ta leidnud duetis Ivo Linnaga esinedes. Eric Kammiste (30) ilmus kitarrivirtuoosina avalikkuse ette ansambli Põhja-Tallinn koosseisus ja tiirutas aastaid mööda Eestit ringi ka Karl-Erik Taukari ansambli kitarristina. Praegu mängivad isa-poeg koos Mihkel Raua bändis.

See on lugu vahepeal teineteisele kaugeks jäänud isast ja pojast, keda täna ühendab muu hulgas ühine kirg muusika loomise vastu. Tänasest alustavad nad Kuressaarest tuuri oma kontsert-jutuõhtutega „Miks on külm?“ ja jõuavad sellega detsembris ka Türile, Haapsallu ja Tallinnasse.