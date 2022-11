Hendrik Sal-Saller meenutas esimest kohtumist ansambliga Red Hot Chili Peppers: me polnud neist kunagi kuulnud

Sal-Saller rääkis saates, kuidas oli lugeda raamatut, mille on kirjutanud tema hea sõber ja kolleeg. „On huvitav lugeda. Saad ise ka teada palju asju, mida näiteks ei ole ennem teadnud,“ sõnas Sal-Saller muhedalt ja lisas, et sai raamatust teada seda, et Mihkel Raud oli tahtnud koos Lenna Kuurmaaga heavy-bändi teha. „Seda ma jumala eest ei teadnud varem, aga mõttena kõlab päris rajuna,“ tunnistas muusik.

„Smilersi“ ninamees meenutas „Ringvaates“ ka üht lõbusat vaheseika Soomes toimunud Provinssirocki festivalilt. 1980ndate lõpus oli ansambel Singer Vinger teel kontserdile esinema ning Hendrik oli end smuugeldanud bändi bussi kaasa, et samuti festivalile saada. Põhjanaabrite sadamas oli seltskonnale öeldud, et enne, kui nad festivalile jõuavad, on neil vaja üks Ameerika bänd Vantaa lennujaamast peale võtta. „Me olime kõik ilgelt vihased ja nördinud, et mingeid ameeriklasi peame veel vedama kuhugile,“ lausus muusik.