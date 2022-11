Rahvas on rääkinud: televaatajad valisid tantsusaate finaaliks igale paarile esitamiseks oma lemmiktantsu

Ülle ja Marko esitavad pühapäevases saates tša-tša-tšaa, mille nad esimeses saates esitasid. Tollal kommenteeris kohtunik Martin Parmas , et nende tantsunumber oli hea energiaga ning Helen Klandorf-Sadam kiitis, et Ülle ja Marko tants oli igati powerlik olnud. Avasaates teenis tantsupaar oma esitusega kohtunikelt 15 punkti.

Jüri ja Kristina tantsivad finaalsaates rumbat - sama tantsu esitasid nad ka möödunud pühapäeval ehk poolfinaalis. Kohtunik Tanja Mihhailova-Saar sõnas saates, et tegemist oli imelise numbriga: „See omavaheline keemia...see intiimsus... See oli lihtsalt imeline!“. Kohtunikud hindasid Jüri ja Kristina rumbat eelmisel pühapäeval maksimumpunktidega.

Ragnar ja Kerttu tantsivad aga džaivi - tegemist on esimese tantsuga, mida musta hobusena saatega liitunud Klavan viiendas saates esitas. Jüri Nael sõnas oma tantsuhinnangus, et näeb Ragnaris fantastilist potentsiaali. Martin Parmas leidis, et tegemist oli pingevaba esitusega. „Väga hea feelinguga, ilma hirmuta tehtud number. Ilus number,“ sõnas ta. Klavan ja Tänav teenisid oma esitusega kohtunikelt viiendas saates 26 punkti.