VIDEO | Suudlus raekoja platsil, kaarikul Viru McDonald'sisse. USA hitt-tõsieluseriaal käis Tallinnas filmimas

Uueks „Poissmeheks“ on varasemalt „Vallalise kaunitari“ käest korvi saanud Zach Shallcross. Värske hooaja treiler laeti täna varahommikul Youtube'i ja suured seriaali fännid märkasid juba, et eelvaates on mitmel korral näha meie kaunist vanalinna. Näiteks suudleb värske peategelane Raekoja platsis ühte osalist, teises stseenis sõidetakse hobukaarikul mööda Viru McDonald'sist ja suundutakse Toompeale.