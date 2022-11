Kanal 2 näitab produtsent Toomas Kirsi viimaseks jäänud teletööd „Pilvede all“

28. juunil lahkus meie seast 63-aastaselt filmirežissöör ja teleprodutsent Toomas Kirss. Hinnatud teleprodutsendi ja filmirežissööri viimane teletöö, mida ta veel enne surma tegi olid sarja „Pilvede all“ viimased neli osa.

Sarja „Pilvede all“ võtteplatsil varasemalt produtsendi ja lavastaja rollis olnud Toomas Kirss võttis enda kanda nüüd ka režissööri rolli. „Ma ei tea, kas ta aimas, et see võib jääda tema viimaseks tööks võtteplatsil, küll aga tean ma seda, et hingelt ta oli alati eelkõige režissöör. See oli töö, mida ta armastas ja milles ta oli absoluutne tipp,“ sõnas Toomas Kirsi abikaasa Kätlin Kontor.

„Sarja viimased neli osa on väga tähendusrikkad mitmes mõttes. Sarja loojad panid sinna viimast korda kõik selle, mida neil vaatajale anda ja öelda oli,“ lisas Kontor.

Eesti telepubliku lemmiksarja uus hooaeg jätkub aasta hiljem 300. episoodi sündmustest ning peategelaste elud kulgevad ka viimastes episoodides väga põnevaid radu pidi.

Kuidas lõppes aga 2021. aastal eetris olnud Pilvede all viimane 300. episood? Kätte jõudis Siiri ja Andrese pulmapäev. Urmas lahkus Murakate kodust ja seadis end sisse Kiku juurde. Erik vaevles armukadeduses ja polnud ikka kindel, kas Kertu on Madisest üle saanud. Sirje suundus aga Kopenhaagenisse Pireti juurde.

Värsketes episoodides on toimunud üllatavaid muutusi. Sarja pikaaegsete fännide rõõmuks on ekraanil näiteks tagasi ka Pireti rolli kehastav Inga Lunge. Piret on Taanist tagasi ja uue elu alguses, kuid rõõmu varjutab saladus, millelt Sirje pole nõus katet pealt tõmbama – kust tuli raha, millega Sirje Piretit aitas?

Mari resideerub Pariisis, kus tütar Marite vahetusõpilase aastat veedab, samal ajal peab Indrek hakkama saama teismeliseikka jõudnud poeg Ruudis pead tõstvate probleemidega. Ruudi pidevad pahandused ületavad lõpuks laia kaarega Indreku taluvuspiiri ning ta otsustab poisi oma tegude eest vastutama panna.