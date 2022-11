Telekokk Joel Ostrat teatas alles kolm kuud tagasi, et tema abielu Therese Ostratiga on saanud läbi, kuid juba on teda nähtud aega veetmas mitmete kaunite neidudega. Tundub, et tema praegune silmarõõm on kõige rohkem hinge pugenud, sest Ostrat on teda mitmel korral ka oma Instagrami kontol eksponeerinud.