Hollywoodi staar Chris Hemsworth teeb näitlemisest pausi: pärast selle info saamist võtan aja maha...

Chris Hemsworth (39) on otsustanud näitlemisest pausi teha, vahendab BBC.

Hemsworth teatas aja maha võtmisest vahetult pärast seda, kui sai teada, et tal on geen, mis suurendab Alzheimeri tõve riski.

Leiti, et mehel on kaks APOE4 geeni, millest kumbagi esineb ainult kahel kuni kolmel protsendil maailma elanikkonnast. Hemsworthil on haigestumise risk statistiliselt kümme korda suurem kui neil, kellel APOE4 geeni pole.