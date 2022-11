INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Uus Eurovisioni punktisüsteem: kas Eesti eurolaulude tulemuste päästerõngas või hoopis kirstunael?

Uus kord näeb ette seda, et ainult televaatajate otsustada on see, kes pääsevad kahest poolfinaalist edasi ehk žüriid siis ei kaasata. Muusikaekspertide punktid tulevad mängu alles finaalis. Värske uuendusena saavad kaasa rääkida ka nende riikide vaatajad, kes enda esindajaid Eurovisionile pole saatnud või ei saa osaleda. Nende punktidest moodustatakse n-ö „uus riik“, kelle alla kogunevad rahvusvahelised hääled.