Pane vaim valmis! Sub Focus ja Dimension tulevad Kultuurikatlasse Grindi sünnipäeva tähistama

Muidugi näitab sel õhtul, mida oskab Grindi enda resident-duo Cover x Byte. Sünnipäevale on muusikat valima kutsutud ka head sõbrad JAVU, Planeet ja Sound In Noise. Loomulikult poleks sünnipäev õige ilma Grindi oma poiste – Joosep Järvesaare, Mihkel Sillaotsa ja Kaarel Seinata. Üle pika aja lubavad nad taas kolmekesi ka lavale astuda.

„Ärkad hommikul üles, avad silmad ja ei suuda uskuda, et Grindi-pojuke on juba 12-aastane. Aeg ikka lendab, kui sul on lõbus! Ja pulli on saanud kõvasti,“ sõnab Joosep Järvesaar sünnipäeva eel ning lubab, et pulli saab ka edaspidi. „Aitäh kõigile, kes meiega on jäänud selle ilusa aja vältel!“