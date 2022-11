Ansambel All Stars andis Millingu mälestuseks välja plaadi: las see olla monument mälestamaks Madist

„Ringvaate“ saates olid kohal ansambliliikmed Kärt Anvelt, Hendrik Normann ja Veronika Valmis. Esmalt uuris saatejuht Marko Reikop seda, mida oleks bänd teinud homse Millingu sünnipäeva puhul, kui ta veel elus oleks. „Täna oleksime me teinud proovi neljakesi, kui muidugi Madis ei oleks helistanud, et riigikogus on jälle ööistung, oodake mind, mul läheb kauem aega natukene. Me oleksime teinud proovi, sest Madisel oli kindel plaan, et koroona-aastad segasid tema 50. juubeli tähistamise ära ja ilmselt reedesel päeval oleks olnud tema juubeli tähistamine. Seal oleksime esinenud meie, All Stars, Madis ise ka, esinenud oleks Madise bänd Mustad Kolonelid ja ansambel Kala,“ kirjeldas Anvelt plaane, kuidas Millingu sünnipäeva oleks tähistatud.