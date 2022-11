Ei leidnudki „Villast“ armastust! Saate suurfavoriit paljastas, et on endiselt vallaline

Raadiointervjuus uurisid saatejuhid Eleryn Tiit ja Andi Raig värskelt tõsielustaarilt, et miks villalised oma suhtestaatuseid kiivalt ei varja. Näiteks otsustas saates koos Maarjaga armuõnne nautiv Antonio paljastada sel nädalal avalikustatud Kroonika saates „Mis toimus „Villas“?“, et tema süda on ka peale saadet ikka vaba.

Kuigi lauljatarist raadiohääl Eleryn kurtis, et see võtab „Villalt“ armupõnevuse ära, siis Kaido tõdes ikkagi, et tema jaoks oleks salapäratsemine võimatu olnud. „Saaremaa on ikkagi väike, seda oleks kohe aru saada, kui üks mu „Villa“ pruutidest seal oleks, kellega ma seal siis kogu aeg ringi kõnnin,“ arvab ta.