Kinoteater naeruvääristas tele-eetris Aivar Pohlakut. Järgnes möll Twitteris

Saates pidas Kalmet monoloogi ning hiljem liitus sketšiga ka Tõnis Niinemets, kes kehastas Pohlakut. Muuhulgas rääkis Kalmet sellest, kuidas Eesti Jalgpalli Liit oli eesotsas Aivar Pohlakuga 10 aastat tagasi ostnud ära Lilleküla jalgpallistaadioni FC Floralt, mida juhtis presidendina Pohlak. „Pärast seda tehingut on FC Flora kahekordistanud oma töötajate arvu, neljakordistanud nende palgad ja saanud enda käsutusse Eesti jalgpalli parima taristu, samal ajal kui Levadia ja Nõmme Kalju heitlevad jätkuvalt eri instantsidega, et oma klubidele vastuvõetavaid tingimusi luua,“ sõnas Kalmet kriitiliselt saates ja lisas, et jalgpallikoondises pole toimunud põlvkonnavahetust nii, nagu see toimunud korvpallis.

Veel lausus Kalmet, et Eesti Jalgpalli Liidu president on hetkel juhatuse liige 12 erinevas ettevõttes või ühingus. „Ei pea olema feministeeriumist, et ära tunda võimuprobleemiga meest,“ lisas Henrik. „Aivar Pohlak on Eesti jalgpalli eesotsas olnud 29 aastat - ainus tegelik põlvkonnavahetus, mis toimumata on jäänud, on see,“ rääkis Kalmet.

„Küsimus ei ole tühistamises või seniste saavutuste kahtluse alla seadmises. Küsimus on äratundmises, millal teatepulk edasi anda. Ja tavaliselt, kui on tarvidus see küsimus esitada, on see aeg juba ümber,“ sõnas Kalmet oma monoloogi lõpuosas.

Kalmet on teravaid torkeid Pohlaku ja tema juhitava Eesti Jalgpalli Liidu aadressil teinud ka eelmistel õhtutel - seoses sellega, et Eesti jalgpallijuhid pole piisavalt reljeefselt hukka mõistnud Katarile altkäemaksuskandaalide ja inimõiguste rikkumiste kiuste MMi korraldusõiguse andmist.

Twitter lõi pärast kolmapäevaõhtust saadet lõkkele ja inimesed avaldasid arvamust Kalmeti kriitilise esituse üle. Kroonika teeb sotsiaalmeediasse postitatud reageeringust ülevaate.