KLÕPS | Kas tunned enam ära? Lauljatar Meghan Trainor on läbinud suure stiilimuutuse

Grammyga pärjatud lauljatar Meghan Trainor säras Ameerika muusikaauhindade jagamisel uue välimusega. Naine paljastas, et on pärast esimese lapse Riley sündi kaotanud peaaegu 30 kilo. Pisipoeg nägi ilmavalgust möödunud aastal.

Staar tunnistas hiljutises intervjuus, et oli vaimselt ja füüsiliselt pimedas kohas. Pärast sünnitust muutis ta nii toitumist kui ka treeningprogrammi ning suutis kiiresti kümneid kilosid alla võtta.

„Ma ei tundnud end hästi. Tahtsin oma poja jaoks vaimselt heas paigas olla,“ tunnistas Trainor väljaandele ET Canada.

Trainorist sai 2014. aastal oma esimese singliga „All About That Bass“ maailmastaar. Pärast seda on ta välja andnud neli sooloalbumit. 2016. aastal valiti Trainor Grammy auhindade jagamisel aasta parimaks uueks artistiks.