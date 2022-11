Raadio 2 hommikuprogrammis selgitas Tõnis Niinemets eilset „Kinoteatri MM Katarsis“ saadet ning sellega kaasnenud möllu sotsiaalmeedias. Näitleja tõdes, et pärast saadet on talle tulnud kiiduavaldusi, ning sõnas, et palju kõmu tekitanud Henrik Kalmeti taktilaua sketš on faktipõhine.