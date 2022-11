Uskumatu! Taylor Swift purustas Ameerika Muusikaauhindade galal uue rekordi

Nädalavahetusel toimunud USA muusikaauhindade galale saabus Swift kuldset värvi pükskostüümis, justkui oma läbimurret ette ennustades. Tõepoolest, poplauljatar on karjääri jooksul galalt kokku 40 auhinda korjanud. See tähendab aga seda, et Swiftist sai tänavu Ameerika Muusikaauhindade ajaloos kõige enam auhindu võitnud artist. Naine möödus isegi Michael Jacksonist.