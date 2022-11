Henrik Kalmet eilsest Kinoteatri saatest: Eestis reageeritakse teravale huumorile tõsiselt

Eilse „Kinoteatri MM Katarsis“ kriitilise sketši esitaja Henrik Kalmet kommenteeris „Ringvaates“ oma kriitilist monoloogi, mis suurema tähelepanu osaks sai. „Ringvaate“ saatejuht Marko Reikop küsis Kalmetil, kas vaid Eestis reageeritakse terava huumorile väga tõsiselt. „Ma arvan, et Eestis isegi reageeritakse tõsisemalt kui mujal. Kohati on üllatav, kui õhuke see nahk on. Võib-olla peabki rohkem seda testima ja hööveldama,“ rääkis Kalmet.