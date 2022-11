Margot Robbie avaldab, kuidas valmistus filmi „Wall Streeti hunt“ alastistseeniks: võtsin paar pitsi tekiilat

Kuigi Robbie tegi filmiga tõelise läbimurde oma karjääris, mõtles ta pärast „Wall Streeti hundi“ kallal töötamist, et soovib Hollywoodiga lõpparve teha ning näitlemise lõpetada. „Ma mäletan, et rääkisin oma emale, et ma ei taha enam näidelda. Ta vaatas mulle otsa ja lausus, et ehk on selleks juba liiga hilja. Siis sain ma aru, et pean ikkagi näitlemisega jätkama, see on ainuke viis, kuidas edasi minna,“ sõnas Robbie.