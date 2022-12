Ka raudmehed murduvad. Indrek Raadik ehk Summer avameelselt ärevushäirest ja depressioonist

Indrek Raadik (47) on alati olnud aktiivne spordimees ja töökas muusik. Viimased kümme aastat on ta töötanud ka automüüjana. Ülemöödunud suvel tabas Indrekut aga kui välk selgest taevast läbipõlemine. Tööga seotud kroonilise stressi tagajärjel oli Indrek saanud ärevushäire ja oli depressiooni kaldumas. Ta kaotas elurõõmu ja töö.

„Asjadel on kombeks laabuda,“ sõnab Indrek rahulolevalt. Muusik sai tänu terviseprobleemile oma elu õppetunni. Ta on õppinud ennast hoidma ja piire kehtestama. „Meil kõigil on kaks elu - teine algab siis, kui mõistad, et sul on ainult üks elu.“