„Ma näen su häält“ võiduraha asub püüdma tippkorvpallur Rauno Pehka poeg Ron: ütlesin, et lähme – ja siin me olemegi

Ron Pehka räägib, et saatesse tulemine oli tema elukaaslase initsiatiiv. Võimaliku võiduraha eest plaanib paar tasuda talviselt krõbedaid elektriarveid. Mehe elukaaslase, ehitusfirmas büroojuhina töötava Kätlini sõnul on ta ise hea inimestetundja ning kirglik saate fanaatik, kes on koduses keskkonnas teesklejaid suisa nipsult ära tabanud. Kätlin räägib, et Roni saatesse kutsumine ei olnud keeruline protsess. „Ütlesin, et lähme – ja siin me olemegi,“ sõnas Kätlin enne saate salvestust.