Jüri Ratas tantsusaate finaali eel: muidugi plaanime anda endast pühapäeval 110 protsenti

Ratas kirjutas oma Facebooki kontol, et eelmisel nädalal ehk „Tantsud tähtedega“ poolfinaalis esitas ta koos oma treeneri Kristina Tarmetiga kauni ja armastust täis rumba ning tempoka ja lustliku quickstepi. „On südamest hea meel, et meie esitatud rumba puges ka televaatajate südametesse, sest just see tants valiti televaatajate poolt lemmiktantsuks, mida finaalsaates esitame. Nõustun, tegemist on tõesti väga hinge pugeva tantsuga,“ sõnas Ratas.