Palju õnne! Näitlejanna Anna Sergejeva perre sündis kauni nimega pisitütar

„Tunneme ennast tütrega hästi. Suur kummardus meditsiinipersonalile Ida-Tallinna keskhaiglas. Nad on imelised inimesed ja tegelevad väga raske tööga,“ sõnas Sergejeva kommentaaris Kroonikale. „Oleme väga õnnelikud. Mu abikaasa Viktor oli minuga koos sünnitamisel. See jääb koguks eluks meelde,“ lisas Anna.

Neli aastat tagasi saabus Anna ja Viktori perre nende esimene tütar Aksinja. „Aksinja on meie maailma absoluutne keskpunkt, armastame ning hoiame teda väga. Usume, et energiat, armastust ja hoolt jätkub sama palju ka teisele lapsele,“ lausus Anna toona.

Sergejeva sõnul oli tal esimese raseduse ajal palju aega rasedatele mõeldud kursusteks ja koolitusteks, kuid nüüd on päevad olnud tihedalt lavaproovidega täidetud. „Loodan, et sügisel enne sünnitust saan siiski ühe esietenduse ära teha, see on ukraina keeles.“