Ragnar Klavan paljastab, miks ikkagi otsustas kodumaale tagasi kolida

„Abikaasa ei öelnud seda valjuhäälselt välja, aga eks sain ta kehakeelest aru, et ta on väsinud sellest karnevalist ja tegelikult olin mina ka juba väsinud,“ lausus ta. „Viimased aastad olid mulle väga rasked ja tunne, et tuleb karjäär lõpetada ja koju tagasi tulla, tekkis siis, kui vanem poeg mulle silma sisse vaatas ja küsis: „Issi, millal me koju tagasi läheme?“„

Klavan kiidab, et Eesti on nagu lihvimata teemant. „Muidugi on meil murekohti, aga meil võiks olla riiklik programm, kus iga Eesti kodanik peab elama vähemalt paar aastat Eestist eemal, et mõista, kui hea on meil siin elada. Meil on piisavalt ruumi liikuda, on puhas loodus, innovatiivsus, me oleme töökad, meil on super tulevik!“