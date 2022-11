Jõulukuninganna Mariah Carey tunnistab, et on diiva: ma ei saa sinna midagi parata

Veel rääkis Mariah sellest, kuidas sündis tema lugu „All I Want for Christmas is You“ sündis. 1994. aastal lugu kokku pannes olid Carey ja tema esimene abikaasa Tommy Mottola ettevaatlikult, et lugu ei kõlaks liiga klassikaliselt, vaid hoopis hetkes sündinult. „Ma ei tahtnud, et see lugu tunduks, nagu see on pärit mõned kindlast ajastust nii, et me ei kasutanud helisid, mis tol ajal olid,“ avaldas lauljanna.