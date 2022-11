Lauljanna Shakira maksupettuse kohtuprotsess juhtum Hispaanias jätkub. Popstaari süüdistatakse 14,5 miljoni euro väärtuses maksude tasumata jätmises, kuid Shakira vannub, et tema on süütu. Lauljatar tõi lausa välja, et tema maksuregister on laitmatu.