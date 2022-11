FOTOD | Pimedate Ööde filmifestivalile pandi punkt uhke auhinnatseremooniaga

Pimedate Ööde filmifestivali peaauhinna võitis esimest korda film, mille on aidanud ekraanile tuua eestlased. Islandi režissööri Hilmar Oddssoni must komöödia „Teekond emaga“ jutustab kogu oma elu kiusaka ema käpa all elanud vanapoisist, kes asub pärast ema surma koos tema laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid – selleks et matta ema tema kodukülla. Kummalisi sündmusi ja kohtumisi täis teekonna käigus jõuab ta tagasi iseenda juurde.