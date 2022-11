Üllatuskandidaat! Kas järgmine James Bond on teada?

Valik kattuks ka üldise suunaga, mille filmitegijad tahavad võtta. Nad soovivad, et Bondi kehastaja oleks noor, pigem 30ndates eluaastates, et saaks osa täita vähemalt kümnendi. Sellesse kategooriasse sobib Taylor-Johnson ideaalselt. Näiteks Roger Moore oli 45, kui ta mängis esimest korda James Bondi (1973. aasta filmis „Live and Let Die“ -toim).