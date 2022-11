Äärmiselt karm süüdistus. „Squid Game'i“ 78-aastane staar on pervert?

Paistis, et veel hilises eluetapis on tema karjäär uue hingamise saanud. Nüüd aga on ta ajakirjanduslikes pealkirjades sootuks teistsuguse teemaga. Mirror kirjutab, et Lõuna-Koreas alustas prokuratuur tema osas süüteomenetlust seoses süüdistusega, et ta puudutas 2017. aastal kohatult ühte naist.