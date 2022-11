Tantsusaate finaalis on oodata üllatusi. Tantsuplats pole pelgalt finalistide päralt

Finaalis on tantsutähed Ülle Lichtfeldt, Ragnar Klavan ja Jüri Ratas, kellest igaüks esitab kolm tantsu, millest üks on just tänaseks finaaliks ette valmistatud sõunumber, teine on rahva lemmikuks saanud Ladina-Ameerika tants ning kolmas on paari valitud standardtants.