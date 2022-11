FOTOD | Anetti plaadiesitluskontsert tõi Jõulujazzi avakontserdile täismaja

„Late to the Party“ on kontseptsioonalbum, mis valmis ühe-õhtu-salvestussessioonina ERRi Raadiomaja 1. stuudios. Kõlavärvi lisasid puhkpillid ning elektroonika. „Albumi valmimisprotsessi oli algusest lõpuni kaasatud minu bänd laiendatud koosseisus ja üks minu kindlalt lemmikuid produtsente Sander Mölder. Kõik mängisid oma rolli selles, kuidas album lõpuks kõlama sai ja ma olen neile selle panuse eest ülimalt tänulik,“ kommenteeris oma teist albumit Anett ise.