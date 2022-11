„The Crown“ ajas Elizabeth II lähedase sõbranna marru: sari on täielik fantaasia

Ta oli 8. septembril surnud kuninganna Elizabeth II lähedane sõbranna. Glenconner oli kamraadi kõrval juba siis, kui too 1953. aastal kuningannaks krooniti. Netflixi populaarset sarja peab ta aga täielikuks fantaasiaks. „See on kuningliku perekonna liikmete jaoks nii ebaõiglane,“ pahandas ta. „Probleem on, et inimesed - eriti Ameerika Ühendriikides - arvavad, et kõik nähtu vastab tõele,“ jätkas ta. „See on ärritav.“