VIDEO | „Tantsud tähtedega“ saatejuht Eda-Ines Etti: olen rahul, et saatejuhtimise otsuse vastu võtsin

Ines rääkis, et saatejuhina oli tal seekord pisut teistmoodi roll, kuna ta pole otsesaadet tükk aega teinud. „Ma jäin väga rahule,“ võttis lauljanna oma saatejuhi kogemuse kokku. „Selline võistlussaade ja näha inimesi arenemas - see on kuidagi eriline. See emotsioon andis väga palju juurde,“ sõnas Etti.