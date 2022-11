VIDEO | Järgmine hooaeg uuesti? Tantsusaate kohtunikud oleksid ka tulevikus nõus tantsupaaridele hindeid jagama

Kohtunikud Jüri Nael ja Tanja Mihhailova-Saar sõnasid kui ühest suust, et nemad oleksid nõus järgmine hooaeg kaasa tegema. „Absoluutselt!“ sõnas Tanja ning Nael nõustus temaga: „Mina ütleks küll jah.“

Martin Parmas võttis hetke mõtlemiseks, kuid selle peale sõnasid kiirelt Tanja ja Jüri, et Parmas on samuti nõus kohtunik olema. „Martinil on see mure, et kas ta kutsutakse staariga tantsima või kohtunike laua taha nii, et see võib olla see küsimus,“ arvas Jüri, kuid Martin selles nii kindel polnud.

Tanja aga nõustus Jüriga ning sõnas, et tema tahaks Martinit väga laval näha. „Ta on suurepärane tantsija,“ kiitis Mihhailova-Saar oma kaaskohtunikku. „Mina tahaks ka Tanjat väga laval näha tantsimas,“ ütles Jüri, mille peale Martin pakkus, et hoopis nemad Tanjaga oleksid sellisel juhul tantsupaar. „Ja mina hindaksin järgmisel aastal täiesti erapooletult, teen näo, et üldse ei tunne ega tea, kes need on,“ viskas Jüri Nael nalja.

Tanjal oli hea meel, et tantsusaate võitis just naisterahvas. “Nende hooaegade jooksul on teist korda naisterahvas võitnud. Ülle on imeline naine - ta on teinud väga palju tööd. Selline suur pühendumus, imenaine!“ sõnas Mihhailova-Saar.

