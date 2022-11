Donald Trump kritiseerib Kanye Westi kandideerimist presidendiks: see on täielik ajaraisk!

Näib, et praeguseks on sõprusest saamas vaen. Räppar ja muusikaprodutsent Kanye West (Ye) teatas reedel, et kandideerib jälle USA presidendiks, ent Trumpile on see ettevõtmine tugevalt vastukarva.

Kanye külastas hiljuti Floridas asuvat Donald Trumpi Mar-A-Lago kinnisvara. Endine president avaldab nüüd, et pidi seal Kanyega nelja silma all kohtuma, kuid nii ei läinud. Artist saabus kohale paremäärmuslase Nick Fuentesega, kes on muu hulgas ka holokausti eitanud. Kanye ise on aga väljendanud antisemiitlikke seisukohti.

„Ta tuli siia kolme inimesega, kellest kahte ma ei tea,“ rääkis Trump. „Üks oli poliitiline isik, keda ma pole aastaid näinud. Ütlesin, et pole mõtet rabeleda – see on täielik ajaraiskamine ning võitu siit nagunii ei tule.“

Kuigi Trump väidab, et ei tundnud Kanye kaaslast, pääses Fuentes siiski sisse. Kohtumise pakkus välja Kanye ise. Enda sõnul oli ta palunud Trumpi oma asepresidendiks ja see ajas poliitiku marru. „Trump hakkas minu peale karjuma ja ütles, et ma kaotan,“ tunnistas räppar.

USA presidendivalimised toimuvad aastal 2024. Presidendiks kandideerib ka Donald Trump.