Céline Dion (54) kannatas pikalt raskete tervisehäirete all. See väljendus lihaskrampides, mis põhjustasid suurt valu ja muutsid liikumise raskeks. Hiljem oli ta juba ka natuke optimistlikum: „Mul läheb natuke paremini, aga krambid pole täielikult kadunud.“

Céline paraneb aeglaselt, kõik nõuab rahu ja kannatust ning see on eluaeg tegutsenud lauljale väga frustreeriv, sest ta tahaks tagasi lavale. „Kahjuks pole ma veel nii kaugel. Sest kui ma juba lavale lähen, pean olema tippvormis. Annan oma parima, et varsti jälle olla tasemel, mis lubab mul kontsertidel anda sada protsenti. Ma ei saa pealtvaatajaid petta,“ räägib ta.