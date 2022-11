VIDEO | Tantsusaates kolmandale kohale jäänud Ragnar Klavan ja Kerttu Tänav pühenduvad nüüd perele: lapsed ihkavad meie tähelepanu

„Me oleme väga rahul ja õnnelikud,“ rõõmustab Kerttu. „Esiteks on suur üllatus, et üldse nõustusime saatesse tulema. Väga suur üllatus oli ka see, et esimesest saatest edasi saime ning veelgi rohkem see, et finaali saime! Oleme väga tänulikud kõigile, kes meid toetasid.“

„See masin (viitab endale) opereeris maksimumtasemel - enam paremaks minna ei olnud võimalik selle ajaga,“ naljatles Klavan. „Mul on enda üle väga hea meel.“

Vutimees ütles, et ta oli alguses must hobune, siis puuhobune, seejärel Tori hobune. „Nüüd olen ma väike ratsahobune, veidi graatsilisem,“ on Klavan veendunud.

Tantsupaar tunnistas, et nad mõlemad nüüd pühenduvad perele. „Seda me tundsime viimasel nädalal ka, et lapsed ihkavad meie tähelepanu,“ rääkis Kerttu, kes on kolme lapse ema. Klavani peres kasvab samuti kolm last. Tema abikaasa on Lili Klavan.

Ragnar lülitub kindlasti pärast tantsusaadet Katari MM-i lainele. Klavani lemmikmeeskond on Prantsusmaa.

Kellele hoiab pöialt Kerttu? „Issand...ma ei tea...Kus see Messi nüüd mängib?“ Klavan vastas, et ta on Argentiina jalgpallikoondises. „No paneme Messi..“

Vaata videot lähemalt!