VIDEO | Neiu Evana kuulsaks saanud Helle Tarmet tuli tantsusaate finaaliks kohale otse Lõuna-Prantsusmaalt

Naine tunnistab, et Lõuna-Prantsusmaal läheb tal hetkel väga hästi. „Mul mees ei saanud kaasa tulla,“ räägib ta. „Ütles, et vaatab jalgpalli.“ Tarmet lisab, et on pensionil ja käib Eestis väga harva: „Seda seetõttu, et mul on kolm korda põlveproteesi vahetatud. Pean pidevalt arstide järelvalve all olema.“