Kisub kismaks! „Villas“ juba täna: tüli villaliste ja uue poisi vahel ületab kõik piirid

„Villa“ 8. osas valis uus poiss Andre oma kaaslaseks Diana ning esmapilgul tundus, et meeldimine oli vastastikune. Osalejatel käis külas kokk Noel ja paarismängu võitsid Antonio ja Maarja. Muidu paarimängudes häid tulemusi teinud Liisi ja Arlese koostöö ei sujunud, sest Arles tunnistas, et tal on kodus pruut olemas. Andre sai käia kohtingul ning deit, mis oleks pidanud teda Dianaga lähendama, toimis hoopis vastupidi.

„Villa“ uues osas plahvatab tõeline tüli, mis haarab rohkem kui kahte osapoolt: villalisi häirib uue osaleja Andre suhtumine ning käitumine. „Vot see ajab mind sitaks kettasse,“ ütleb Katriin legendaarse lause, mida juba „Villa“ treileris nägime. „Ma ei uskunud, et siin nii vara nutma hakkan,“ sõnab Andre. Milline on kontekst ning millistesse leeridesse see tüli maja ajab, näeb juba 28. novembril kell 19 www.villatv.ee-st.