Ei ole võimalik! Tallinnasse tuleb esinema viimaste aastate suurim staar

Ümbermaailma turnee „After Hours Til Dawn“ raames esineb artist Lauluväljakul 12. augustil 2023. aastal. Kuigi Live Nation avalikustas The Weekndi esinemise alles nüüd, esmaspäeva õhtul, siis juba mõned tunnid varem läks kogemata nende kodulehele üles bänner kontserdi kohta. See aga kaotati ära sealt kiiresti ning suurejooneline avalikustamine leidis alles ikkagi nüüd.

The Weeknd, kelle kodanikunimeks on Abel Makkonen Tesfaye, on võitnud neli Grammyt, kuus Ameerika muusikaauhinda ning on olnud isegi nomineeritud Oscarile. 2020. aastal pani tema lugu „Blinding lights“ kinni Raadio 2 Aastahiti võistluse välismaiste palade arvestuses.

Turnee algab 10. juunil Suurbritannias, Manchesteris ning jõuab läbi erinevate Euroopa suurlinnade Tallinnasse. Tuuri Põhja-Ameerika osa oli fantastiliselt edukas – purustati publikurekordeid ning praeguseks on kogutud üle 130 miljoni dollari, millest suur osa läheb heategevuseks.

The Weekndi lavanime taga on 32-aastane Kanada muusik Abel Tesfaye, kes nooruspõlves just kõige eeskujulikuma käitumisega silma ei paistnud. Pärast narkootikumidega äritsemise pärast politseiga kokku jooksmist otsustas ta aga oma elu muuta ning hakkas lihttöö kõrvalt muusikale keskenduma. Strateegia oli paigas: avaldada alguses pigem anonüümselt, seejärel ennast tükkhaaval avades. Edu järgnes, kui Drake’i mänedžer Oliver El-Khatib muusikut promoda aitas ning sealt suurematele koostöödele juhatas.

The Weekend võitis oma esimese Grammy filmi „Beauty Behind the Madness“ helireaga just sel ajal, kui sai filmi „Fifty Shades of Grey“ jaoks kirjutatud loo „Earned It“ (2015) Oscari-nominatsiooni. „Ma arvan, et tähed kindlasti soosisid mind sel hetkel,“ ütles ta ajakirjandusele. „Kuigi me tegime selle nimel palju rasket tööd, tunnen lihtsalt, et olin õigel ajal õiges kohas.“