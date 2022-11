Popstaar Dua Lipa sai ametlikult Albaania kodakondsuse

President Begaj sõnas, et poptähele anti kodakondsus enne Albaania 110. iseseisvuspäeva. Presidendil oli au Dua Lipale kodakondsus anda, kuna tema hinnangul on lauljanna teinud albaanlased kuulsaks üle kogu maailma. „Minust saab nüüd paberitega albaanlane,“ sõnas Dua Lipa enne oma kodakondsusvande andmist Tirana raekojas. Seejärel tegi Dua pildi oma passi jaoks, andis oma sõrmejäljed ning allkirjastas oma passitaotluse, vahendas Page Six.