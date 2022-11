Epp Kärsin hoiatab võltskoolituste eest, mida tema nime alt korraldatakse: ärge laske end ära kasutada

Kärsin tahtis podcast'is tõe paika panna teemal, mis tema kõrvu on jõudnud. „Aina rohkem ja rohkem viimase kahe nädala jooksul on kuidagi üles jõudnud ring minuni, et tehakse Epp Kärsini nime all koolitusi,“ rääkis seksikoolitaja võltskoolitustest, mida tema nime alt tehakse. „Naistele pannakse silmaklapid pähe ja nad ei näe, et Epp Kärsinit saalis või ruumis ei ole. Tehakse [koolitust] võõraste meeste peal, paljaste meeste peal,“ kirjeldas Kärsin koolitusi, millega tema seotud pole.