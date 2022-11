ÜLEVAADE | Tallinnasse tuleva The Weekndi suurimad skandaalid: politseiniku peksmine, ebasobiv käitumine Ukraina sõja ajal ja keelatud ainete kuritarvitamine

28. novembril lahvatas uudis, et Kanada superstaar The Weeknd tuleb järgmisel aastal Tallinnasse esinema. The Weekndi lavanime taga on 32-aastane Kanada muusik Abel Tesfaye, kes on alati ihanud staariks saada, kuid ei oleks ise kunagi uskunud, et see läheb just nii. Mehe minevikku mahub palju skandaale, armuseiklusi ja lahkuminekuid. Seetõttu oleks paslik meenutada artisti suurimaid saladusi, mis usutavasti uuesti avalikkuse ette kisutakse.