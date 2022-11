Heli ja valguse kontsert Helgus Rolf Roosalu ja Tiit Kikasega Padise kloostris 04.12.2022

Seekord on Padise kloostri valinud oma ainsaks esinemispaigaks Rolf Roosalu ja Tiit Kikas. Need kaks omanäolist artisti on ka varasematel aastatel pakkunud koos esinedes eri Eestimaa paikades sarnast helide ja valguse sümbioosi. Miks kontserdikohaks just Padise klooster? Padise kloostri aura ja eriline õhustik on ideaalseks kohaks , kus nautida Rolf Roosalu suurepäraseid vokaalseid võimeid , Tiit Kikase laserharfist vallanduvaid helisid, taustaks just selleks puhuks kokku seatud eriline valgusemäng. Valgusel on siin kontserdil suur roll , selleks puhuks on kokku seatud erilised lahendused, mis just Padise kloostri iidsete, ajaloost läbi põimunud võlvlagede all koos helidega advendiajal meie meeltele helgust ja selgust pakuvad. Lisaks on inimestel enda käega võimalik katsuda seda imelist Tiit kikase Laserharfi, spetsiaalselt selleks ürituseks paneme me selle pilli üles kloostri müüride vahele kus kõik külastajad seda oma käega proovida saavad. Sooja jooki ja kosutust pakub Padise Kastelli Pop-Up kohvik.